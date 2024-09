Bolsas da Europa operam em baixa, após dados na região agravarem tensão pré-payroll

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2024 - 6:52 Para compartilhar:

Por André Marinho

São Paulo, 06/09/2024 – As bolsas da Europa operam em baixa nesta manhã, após indicadores fracos na região amplificarem a apreensão nas mesas de operações horas antes da divulgação do relatório de empregos de agosto dos Estados Unidos, o payroll, que mostrará se os crescentes temores por uma recessão são justificáveis.

Por volta das 06h50 (de Brasília), o índice Stoxx 600 recuava 0,38%, a 510,08 pontos.

A produção industrial da Alemanha caiu 2,5% em julho ante junho, bem mais que a queda de 0,5% prevista por analistas consultados pela FactSet, conforme resultado divulgado durante a madrugada. No segundo trimestre ante o primeiro, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu menos do que havia sido informado anteriormente.

Os números agravam as preocupações quanto ao ritmo anêmico de expansão da atividade europeia, em meio aos efeitos defasados do aperto monetário do Banco Central Europeu (BCE). A instituição deve cortar juros em 25 pontos-base na reunião da semana que vem, avalia a Oxford Economics.

O foco dos mercados globais, no entanto, permanece nas perspectivas para os EUA. A expectativa é de que a economia americana tenha gerado 165 mil empregos em agosto, conforme a mediana de estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Uma criação de vagas sólida poderia levar os ativos de risco a terminarem a semana em um tom positivo, especula a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank. “Mas outro mês de decepção irá provavelmente impulsionar a precificação de um corte de 50 pontos-base [nos juros do Fed] em setembro, pesando ainda mais sobre os rendimentos dos Treasuries, sobre o dólar e provavelmente também sobre as ações e o petróleo”, alerta.

Entre papéis individuais, no horário citado acima, o da ASML recuava 1,04% em Amsterdã, após o governo holandês expandir controles de exportações para a maior fabricante de chips da Europa. Rolls-Royce cedia 2,16% em Londres, depois que agência de segurança de aviação da União Europeia (UE) determinou inspeção em peças fabricadas pela empresa em aeronaves da Airbus.

Em Frankfurt, Volvo Cars baixava 5,42%, após a montadora cortar guidance por conta dos desafios associados disputas comerciais entre a UE e a China no segmento de veículos elétricos.

Tudo somado, a bolsa alemã cedia 0,58%, enquanto Londres recuava 0,48% e Paris perdia 0,34%. Lisboa registrava desvalorização de 0,48% e Milão, de 0,44%. No câmbio, o euro recuava a US 1,110 e a libra, a US$ 1,3169.

