Bolsas da Europa operam em baixa após dados mistos do CPI da zona do euro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2024 - 6:50 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 02/07/2024 – As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, após os ganhos do pregão anterior, enquanto investidores digerem dados mistos da inflação da zona do euro em meio à especulação de quando o Banco Central Europeu (BCE) poderá voltar a cortar juros.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,58%, a 510,06 pontos.

Pesquisa da Eurostat mostrou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou para 2,5% em junho, como previsto, mas o núcleo do índice ficou estável em 2,9%, frustrando expectativas de um leve arrefecimento.

Após cortar juros no começo do mês passado, o BCE tem adotado uma postura cautelosa sobre uma nova redução, uma vez que o núcleo do CPI e os preços de serviços da zona do euro seguem elevados. Em junho, a inflação anual de serviços ficou em 4,1%, mesmo nível do mês anterior. O BCE busca atingir inflação de 2% de forma sustentável.

Nas próximas horas, os presidentes do BCE, Christine Lagarde, e do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), Jerome Powell participam de painel de fórum promovido pelo BCE na cidade portuguesa de Sintra.

O tom negativo na Europa vem após as bolsas da região avançarem ontem, em reação ao resultado do primeiro turno das eleições legislativas da França. O partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen, conquistou ampla vitória no fim de semana, mas por uma margem menor do que se previa, e há expectativas de que a ultradireita não consiga garantir maioria absoluta na segunda etapa da disputa eleitoral, no próximo domingo (07).

Às 6h47 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,31%, a de Paris recuava 0,79% e a de Frankfurt cedia 1,02%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,03%, 1,48% e 0,45%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com