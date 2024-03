Bolsas da Europa operam em alta modesta, com varejo, orçamento britânico e Powell no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/03/2024 - 6:29 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/03/2024 – As bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores aguardam comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, além de dados sobre vendas no varejo da zona do euro e anúncio do orçamento britânico.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,24%, a 497,48 pontos.

O foco de hoje é o presidente do Fed, Jerome Powell, que irá depor sobre política monetária no Congresso americano nas próximas horas. Seus comentários tendem a influenciar expectativas de quando o BC dos EUA poderá começar a reduzir os juros básicos americanos.

Antes de Powell, será divulgada pesquisa sobre o desempenho do setor varejista da zona do euro e o Reino Unido apresentará seu orçamento de primavera.

Amanhã (07), as atenções vão se voltar para o Banco Central Europeu (BCE), que provavelmente deixará seus juros inalterados pela quarta vez consecutiva e reduzirá projeções de inflação.

Nas últimas semanas, dirigentes do BCE argumentaram que mais dados são necessários para garantir que a inflação está de fato convergindo para a meta oficial de 2% e possibilitar discussões sobre eventuais cortes de juros. Em fevereiro, a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro ficou em 2,6%, segundo leitura preliminar.

Às 6h26 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,29%, a de Paris avançava 0,27% e a de Frankfurt ganhava 0,19%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,49%, 0,86% e 1,15%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

