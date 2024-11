Bolsas da Europa operam em alta modesta, com foco em eleição dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/11/2024 - 6:58 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/11/2024 – As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta terça-feira, depois de oscilarem nas primeiras horas de negócios em meio às incertezas da disputa presidencial nos EUA.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,30%, a 510,75 pontos.

Investidores na Europa e em outras partes do mundo focam hoje a eleição presidencial dos EUA, que promete ser acirrada, uma vez que a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump aparecem tecnicamente empatados nas intenções de votos. O resultado do pleito só deverá ser conhecido nos próximos dias.

No âmbito macroeconômico, o PMI de serviços do Reino Unido caiu para 52 em outubro, mas ficou um pouco acima da estimativa inicial. Nas próximas horas, serão divulgadas duas leituras de PMIs de serviços dos EUA. O da China veio melhor do que o esperado e ajudou a impulsionar as bolsas asiáticas hoje.

Mais adiante, na quinta-feira (07), tanto o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) quanto o Banco da Inglaterra (BoE) anunciam decisão de juros.

Às 6h56 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,36%, a de Paris avançava 0,21% e a de Frankfurt ganhava 0,31%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam altas de 0,45%, 0,25% e 0,12%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com