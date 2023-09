Bolsas da Europa operam em alta modesta, à espera de Fed e outros bancos centrais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2023 - 7:19 Compartilhe

As bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta terça-feira, recuperando-se de perdas do começo do pregão, mas o tom é de cautela antes de uma série de anúncios de juros nesta semana, sobretudo a do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve avanço de 0,11%, a 457,23 pontos.

O Fed inicia reunião de política monetária nesta terça, mas só define juros na quarta-feira. Há um quase consenso de que o BC norte-americano manterá suas principais taxas nos níveis atuais, ainda que a inflação dos EUA tenha acelerado em agosto.

Na Europa, Reino Unido, Suíça e Noruega revisam juros na quinta-feira. Já na Ásia, o BC da China anuncia decisão de juros no fim da noite de hoje e o do Japão, na sexta-feira.

Investidores também digerem números finais de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro). Segundo revisão da Eurostat, a taxa anual do CPI do bloco desacelerou levemente em agosto, a 5,2%, de 5,3% em julho. A estimativa inicial de agosto havia sido de estabilidade da taxa, em 5,3%.

Na semana passada, o Banco Central Europeu (BCE) elevou juros pela 10ª vez consecutiva, reiterando previsão de que a inflação na zona do euro permanecerá “muito alta por muito tempo”, mas também sinalizou possível pausa no atual ciclo de aperto monetário.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,15% e a de Paris avançava 0,25%, enquanto a de Frankfurt caía 0,05%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,63%, 0,51% e 0,64%, respectivamente.

No mercado francês, a ação do Casino Guichard-Perrachon saltava 4,6%, após o grupo varejista anunciar um “acordo em princípio” com um grupo de credores de títulos, em um momento de grave crise financeira. Ontem, o papel do Casino, que controla o Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, havia sofrido um tombo de 8,56%.

