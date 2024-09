Bolsas da Europa operam em alta moderada, à espera de PCE e outros indicadores dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/09/2024 - 6:56 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 27/09/2024 – As bolsas europeias operam em alta moderada na manhã desta sexta-feira, ampliando ganhos do pregão anterior, com investidores à espera de uma série de dados econômicos dos EUA, em especial sobre o índice PCE de inflação.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,25%, a 526,91 pontos.

Ontem, os mercados acionários da Europa tiveram ganhos significativos, uma vez que promessas de mais medidas de estímulos na China favoreceram ações de setores expostos ao gigante asiático, como os de mineração e de bens de luxo.

Nas próximas horas, a atenção tende a se voltar para os EUA, que irão divulgar dados mensais do PCE, índice de inflação favorito do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), além de indicadores sobre gastos, renda e confiança do consumidor. O Fed monitora o desempenho econômico dos EUA de perto para definir em que ritmo poderá reduzir juros nos próximos meses, após cortar suas taxas básicas em 50 pontos-base na semana passada.

De volta ao continente europeu, o índice de sentimento econômico da zona do euro decepcionou ao cair para 96,2 pontos em setembro, pressionado pelo resultado da indústria. A Espanha, por sua vez, confirmou avanço de 0,8% do seu Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre ante os três meses anteriores.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,37%, a de Paris avançava 0,43% e a de Frankfurt ganhava 0,66%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,56%, 0,24% e 0,07%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com