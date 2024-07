Bolsas da Europa operam em alta, liderada por ações de tecnologia com salto da ASML

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 7:11 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 31/07/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, com ganhos liderados por ações de tecnologia, após relatos de que a fabricante de equipamentos para chips holandesa ASML ficaria isenta de uma nova regra dos EUA para restringir exportações estrangeiras. Investidores também repercutem balanços locais e aguardam decisão de juros nos EUA.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,85%, a 518,47 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia subia 2,47%.

Em Amsterdã, a ASML saltava quase 6%, após a Reuters noticiar que uma futura norma dos EUA para impedir exportações de equipamentos de chips para a China isentaria empresas de alguns países aliados, incluindo a companhia holandesa.

Da temporada de balanços, destaque para o HSBC, que lucrou mais do que o esperado no segundo trimestre e anunciou uma recompra de ações de US$ 3 bilhões. Em Londres, a ação do banco britânico tinha alta de 3,7% no horário acima. Por outro lado, a da Telefónica caía 1% em Madri, ainda que o balanço da gigante de telecomunicações espanhola tenha superado as expectativas.

O apetite por risco na Europa, porém, é limitado por dados decepcionantes de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro. A taxa anual do CPI do bloco acelerou para 2,6% em julho, contrariando previsão de queda e piorando as chances de que o Banco Central Europeu (BCE) volte a cortar juros, depois da redução inicial do começo de junho.

À tarde, quando os negócios com ações europeias já estarão encerrados, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) anuncia decisão de política monetária. Espera-se que o Fed mais uma vez deixe seus juros inalterados, mas prepare o terreno para começar a reduzir as taxas em setembro.

Às 7h07 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,39%, a de Paris avançava 1,22% e a de Frankfurt ganhava 1,23%. Já as de Milão e Lisboa tinham altas de 0,10% e 0,92%, respectivamente. Na contramão, a de Madri caía 0,94%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires