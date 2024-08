Bolsas da Europa operam em alta contida, após dados locais e à espera de PPI dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 6:56 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 13/08/2024 – As bolsas europeias operam em alta contida na manhã desta terça-feira, enquanto investidores avaliam dados econômicos locais e aguardam novos números de inflação dos EUA.

Às 6h38 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,17%, a 499,94 pontos.

Nas últimas horas, foram divulgados indicadores do mercado de trabalho britânico e de confiança da Alemanha.

No Reino Unido, a taxa de desemprego caiu para 4,2% no trimestre até junho, o que ajudou a impulsionar a libra, mas o avanço anual dos salários desacelerou para 5,4% no período, atingindo o menor nível em dois anos. Há quase duas semanas, o Banco da Inglaterra (BoE) reduziu seu juro básico em 25 pontos-base, a 5%, em uma decisão apertada.

Já na Alemanha, o índice ZEW de expectativas econômicas caiu para 19,2 pontos em agosto, resultado bem abaixo do esperado que temporariamente pressionou o euro e os mercados acionários europeus.

No meio da manhã, a atenção vai se voltar para dados de inflação ao produtor (PPI) dos EUA, em meio a dúvidas sobre em que ritmo o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deverá reduzir seus juros nos próximos meses.

A grande expectativa, porém, é por números mensais da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA e do Reino Unido, que só serão conhecidos amanhã (14).

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres se mantinha estável, enquanto a de Paris subia 0,06% e a de Frankfurt avançava 0,24%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam ganhos de 0,20%, 0,48% e 0,55%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com