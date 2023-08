Bolsas da Europa operam em alta, com BCs e China no radar, mas feriado em Londres

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 7:34 Compartilhe

Os mercados acionários da Europa exibiram ganhos, nas primeiras horas desta segunda-feira, 28, mas em dia atípico, com menos negócios diante de feriado com mercados fechados no Reino Unido, portanto sem a Bolsa de Londres. Em dia de agenda modesta, há mais expectativa pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro, que sai na quinta-feira, enquanto investidores avaliam declarações de dirigentes de bancos centrais dadas no fim da semana passada em Jackson Hole, simpósio do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) que contou com a presença da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

Às 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 operava em alta de 0,60%, em 454,08 pontos.

Lagarde falou após o fechamento europeu da sexta-feira, e reiterou a importância dos próximos indicadores para as decisões do BCE. Ela reforçou que os juros seguirão em nível restritivo o tempo necessário para levar a inflação na zona do euro de volta à meta de 2% do BCE.

Para o Danske Bank, Lagarde não trouxe novos sinais na política monetária, em sua fala.

O Swissquote também não viu novidades por parte da autoridade, e acrescenta que o humor no continente é contido por sinais fracos da economia da Alemanha.

Já na França, o governo promete cortar impostos em 2024 para apoiar a atividade, segundo declarações de mais cedo do ministro da Economia e das Finanças do país, Bruno Le Maire.

O quadro positivo visto nas bolsas asiáticas mais cedo, de qualquer modo, colabora para apoiar ganhos, após a China divulgar estímulo ao mercado acionário. Neste caso, porém, analistas em geral veem pouco motivo para grande empolgação, ao considerar que o quadro econômico chinês continua a ser fraco e que seriam necessários mais estímulos de Pequim para mudar isso.

Nesta segunda-feira, o governo chinês anunciou que não pretende mais exigir teste negativo de covid-19 para viagens ao país, a partir desta quarta-feira.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt avançava 0,38%, Frankfurt subia 0,56%, Milão operava em alta de 0,67% e Lisboa, de 0,44%. No câmbio, o euro caía a US$ 1,0805, praticamente estável, e a libra tinha baixa a US$ 1,2576.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias