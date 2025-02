Bolsas da Europa operam em alta, com balanços animadores e provável corte de juros do BoE

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/02/2025 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores reagem a balanços animadores e aguardam novo corte de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE).

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,71%, a 542,33 pontos.

Da temporada de balanços, a Maersk era o maior destaque positivo, com salto de 10,3% em Copenhague, após a gigante dinamarquesa de transporte marítimo superar expectativas de lucro e receita no quarto trimestre do ano passado.

Também agradaram os resultados do banco francês Société Générale (+9,1%, em Paris) e da companhia siderúrgica ArcelorMittal (+4,6%, em Amsterdã).

No meio da manhã, a atenção vai se voltar para a decisão de política monetária do BoE, que deverá voltar a cortar seu juro básico em 25 pontos-base, segundo analistas, depois de deixá-lo inalterado em dezembro.

Antes disso, a Eurostat divulga atualização das vendas no varejo da zona do euro. Mais cedo, as encomendas à indústria alemã surpreenderam com avanço bem maior do que o esperado em dezembro.

Às 6h47 (de Brasília) Bolsa de Londres subia 1,07%, a de Paris avançava 0,69% e a de Frankfurt ganhava 0,90%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,74%, 0,72% e 0,69%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires