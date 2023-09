Bolsas da Europa operam em alta, após sinais de estabilização da economia chinesa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2023 - 7:28 Compartilhe

As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, após dados indicarem sinais de estabilização da economia chinesa, enquanto investidores aguardam, nos próximos dias, indicador de inflação crucial dos EUA e decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE).

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,51%, a 456,96 pontos.

Inflação ao consumidor positiva na China e empréstimos bancários acima das expectativas, além de novas medidas de estímulo voltadas a seguradoras, alimentaram esperanças de que a segunda maior economia do mundo está se estabilizando. Neste contexto, as ações de mineradoras se destacavam em Londres: no horário acima, Anglo American saltava 3,2%, enquanto Rio Tinto e Glencore subiam cerca de 2,5%.

O tom positivo na Europa se manteve embora a Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), tenha reduzido suas projeções de crescimento para a zona do euro. A expectativa agora é que o Produto Interno Bruto (PIB) do bloco aumente 0,8% em 2023 e 1,3% em 2024. Antes, as previsões eram de altas de 1,1% e 1,6%, respectivamente.

Ao longo da semana, os EUA divulgam atualização de seus preços ao consumidor (CPI) e o BCE define juros. Além disso, são aguardados dados de indústria e varejo da China.

Às 6h59 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,28%, a de Paris avançava 0,55% e a de Frankfurt se valorizava 0,53%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,70%, 0,45% e 0,35%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires

