Bolsas da Europa operam em alta, após PMIs de serviços e com chance de cortes de juros nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2024 - 6:44

Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/05/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores avaliam dados de atividade (PMIs) de serviços da região e seguem animados com a maior possibilidade de cortes de juros nos EUA.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,37%, a 507,41 pontos. O subíndice do setor petrolífero liderava os ganhos, com alta de 0,87%, em meio à recuperação do petróleo.

O PMI de serviços da zona do euro subiu para 53,3 em abril, mais do que inicialmente estimado, atingindo o maior nível em 11 meses, de acordo com pesquisa final da S&P Global. Já dados da Eurostat mostraram que a deflação ao produtor (PPI) do bloco perdeu força em março.

O apetite por risco na Europa vem também após números mais fracos do que o esperado do mercado de trabalho dos EUA, publicados na sexta-feira (03), melhorarem as chances de o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) cortar juros este ano. Na esteira dos dados, Wall Street vivenciou um rali no fim da semana passada.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 0,59%, a de Paris avançava 0,47%, a de Milão ganhava 0,90% e a de Madri exibia alta de 0,43%. Na contramão, a de Lisboa caía 0,24%.

Em Londres, o mercado está fechado hoje devido a um feriado no Reino Unido. Na quinta-feira (09), o Banco da Inglaterra (BoE) define seu juro básico.

