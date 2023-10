Bolsas da Europa operam em alta, após PIB e CPI da zona do euro e balanços de grandes empresas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2023 - 7:42 Para compartilhar:

As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, 31, enquanto investidores digerem números de crescimento e inflação da zona do euro, assim como balanços de uma série de grandes empresas da região, incluindo AB InBev, Casino e BP.

Por volta das 7h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,71%, a 434,16 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro encolheu 0,1% no terceiro trimestre ante os três meses anteriores, frustrando previsão de estabilidade. Já a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do bloco desacelerou para 2,9% em outubro, vindo abaixo da previsão de 3%.

Os dados da zona euro vieram poucos dias após o Banco Central Europeu (BCE) decidir deixar seus juros inalterados, interrompendo um processo de aperto monetário iniciado em julho do ano passado.

Destaque entre os balanços europeus do dia, a AB InBev teve lucro e receita abaixo do esperado, mas reiterou suas projeções para o ano. No horário acima, a ação da maior cervejaria do mundo (e controladora da AmBev no Brasil) saltava 3,7% em Bruxelas.

Já o Casino, dono do Pão de Açúcar, teve queda na receita geral do terceiro trimestre, mas ampliou vendas na América Latina. Em Paris, a ação do grupo varejista francês avançava 3,6%.

Por outro lado, a BP decepcionou em lucro, e a ação da petrolífera britânica sofria queda próxima de 4% em Londres.

Investidores na Europa também aguardam indicadores econômicos dos EUA, um dia antes de o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) provavelmente manter seus juros pela segunda vez consecutiva. Na madrugada desta terça, o Banco do Japão (BoJ) reafirmou sua política ultra-acomodatícia, mas ajustou a linguagem sobre o juro do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos.

Às 7h27 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,51%, a de Paris avançava 0,91% e a de Frankfurt ganhava 0,59%. As de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,23% e 0,61%, respectivamente. Já a de Lisboa se mantinha estável. *Com informações da Dow Jones Newswires.

