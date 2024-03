Bolsas da Europa operam em alta, após ganhos em NY e à espera do CPI da zona do euro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 6:53 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 01/03/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, acompanhando o tom positivo de Wall Street ontem, enquanto investidores avaliam dados de atividade manufatureira da região e aguardam números da inflação da zona do euro.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,50%, a 497,09 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram ganhos generalizados, com recorde do Nasdaq, após dados da inflação PCE dos EUA mostrarem desaceleração e virem em linha com o esperado, preservando o cenário de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) poderá anunciar seu primeiro corte de juros em junho.

Logo mais, será divulgada prévia da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro, e a expectativa é de manutenção da tendência de queda. Nas últimas semanas, o Banco Central Europeu (BCE) vem sinalizando que só considerará a hipótese de reduzir juros quando tiver confiança de que a inflação está se encaminhando para sua meta oficial, de taxa de 2% no médio prazo.

Rodada de PMIs mostrou há pouco que a atividade manufatureira na Europa segue em contração, mas em ritmo mais contido do que se imaginava. Na zona do euro, o PMI industrial caiu a 46,5 em fevereiro, mas ficou acima da estimativa preliminar. Os PMIs equivalentes da Alemanha (42,5) e do Reino Unido (47,5) também foram revisados para cima.

Nas próximas horas, serão publicados PMIs industriais dos EUA, além de pesquisa da Universidade de Michigan sobre confiança do consumidor americano e expectativas de inflação. Já na China, os últimos PMIs de manufatura vieram divergentes, com o oficial em queda e o não oficial em alta.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,84%, a de Paris avançava 0,16% e a de Frankfurt ganhava 0,64%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,08%, 0,58% e 0,72%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

