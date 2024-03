Bolsas da Europa operam em alta, após dados locais e à espera do CPI dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/03/2024 - 6:32 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/03/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, após o desempenho misto de ontem, enquanto investidores digerem dados econômicos locais e aguardam novos números da inflação dos EUA.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,33%, a 503,14 pontos.

Investidores na Europa estão na expectativa por nova pesquisa sobre a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que será divulgada nas próximas horas e pode influenciar as apostas de quando o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deverá começar a reduzir juros. Por enquanto, a expectativa é que o primeiro corte de juros nos EUA virá em junho.

Mais cedo, o Destatis confirmou que a taxa anual do CPI alemão desacelerou a 2,5% em fevereiro, em um momento em que o Banco Central Europeu (BCE) busca mais evidências de que a inflação na zona do euro está caminhando de forma sustentável para a meta de oficial de 2%, antes de considerar a possibilidade de também cortar juros.

Já no Reino Unido, levantamento do ONS mostrou que a taxa de desemprego subiu levemente no trimestre até janeiro, a 3,9%. Por outro lado, os salários dos britânicos avançaram em ritmo anual um pouco menor no mesmo período, de 6,1%.

Assim como o Fed e o BCE, o Banco da Inglaterra (BoE) acompanha as tendências inflacionárias de perto também para definir quando começar a reduzir seu juro básico. Hoje, é aguardado discurso do presidente do BoE, Andrew Bailey.

Às 6h31 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,83%, a de Paris avançava 0,14% e a de Frankfurt ganhava 0,32%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,23%, 0,53% e 0,04%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

