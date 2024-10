Bolsas da Europa operam com leve viés de baixa, à espera de balanços da região

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2024 - 6:45 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/10/2024 – As bolsas europeias operam com leve viés de baixa na manhã desta segunda-feira, depois de acumularem ganhos por duas semanas consecutivas, à espera de balanços de grandes empresas da região.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesta perda de 0,20%, a 523,05 pontos.

Nas próximas horas, o gigante de software alemão SAP, que responde por cerca de 15% do índice acionário DAX, divulga resultados do terceiro trimestre. Na semana passada, balanço decepcionante da ASML – fabricante holandesa de equipamentos para produção de chips – causou uma liquidação global de ações do setor.

A agenda desta semana traz ainda balanços de Deutsche Bank e Carrefour, na Europa, e de Tesla e Boeing, nos EUA.

Investidores europeus também avaliam decisão da China de reduzir suas principais taxas de juros em 25 pontos-base e monitoram tensões no Oriente Médio, que ajudam o petróleo a ensaiar recuperação de fortes perdas recentes.

Às 6h42 (de Brasília), a Bolsa de Londres se mantinha estável, enquanto a de Paris caía 0,42% e a de Frankfurt recuava 0,48%. Já as de Milão, Madri e Lisboa registravam perdas de 0,22%, 0,53% e 0,10%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com