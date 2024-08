Bolsas da Europa operam com leve viés de alta, em semana de CPI dos EUA e do Reino Unido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2024 - 6:28 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/08/2024 – As bolsas europeias operam com leve viés de alta na manhã desta segunda-feira, estendendo ganhos do pregão anterior, em dia de agenda vazia e à espera de novos dados de inflação dos EUA e do Reino Unido.

Investidores estão na expectativa por relatório mensal da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que será conhecido na quarta-feira (14) e tende a influenciar o ritmo em que os juros básicos americanos provavelmente serão cortados nos próximos meses. Ainda na quarta, será divulgado o CPI britânico, quase duas semanas depois de o Banco da Inglaterra (BoE) reduzir sua principal taxa de juro em 25 pontos-base, a 5%.

Revisão do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro do segundo trimestre também está prevista para esta semana.

Às 6h25 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,34% e a de Frankfurt tinha alta marginal de 0,02%, enquanto a de Paris caía 0,14%. Já as de Milão, Madri e Lisboa registravam ganhos de 0,20%, 0,03% e 0,26%, respectivamente.

