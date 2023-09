Bolsas da Europa mantêm fraqueza recente, à espera de CPI da Alemanha e PIB dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2023 - 7:12 Compartilhe

As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quinta-feira, 28, mantendo o tom negativo recente, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação da Alemanha, a maior economia da região, e números finais do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,53%, a 444,56 pontos. Apenas o subíndice de viagens e lazer caía 1,6%, mas o de petróleo avançava 0,2%, favorecido pelo desempenho positivo da commodity.

Investidores na Europa têm relutado em tomar risco em meio aos temores de que os juros globais permaneçam em níveis elevados por mais tempo, em especial nos EUA.

Nas próximas horas, as atenções vão se voltar para números preliminares da inflação ao consumidor (CPI) alemão de setembro e pesquisa final sobre PIB e inflação PCE dos EUA no segundo trimestre.

Mais cedo, foi divulgado que o índice de sentimento econômico da zona do euro caiu para 93,3 pontos neste mês, mas ficou acima do esperado. Houve deterioração da confiança do consumidor, enquanto a da indústria melhorou um pouco.

Contribuem para o mau humor na Europa novos problemas no setor imobiliário da China, que ameaçam o crescimento da segunda maior economia do mundo, e riscos de que o governo dos EUA enfrente uma paralisação no fim de semana, diante de divergências orçamentárias no Congresso norte-americano.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,66%, a de Paris recuava 0,04% e a de Frankfurt cedia 0,16%. Já a de Milão tinha perda de 0,31%, enquanto as de Madri e Lisboa oscilavam perto da estabilidade.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias