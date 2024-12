Bolsas da Europa: Londres e Paris se apoiam em China, mas Frankfurt desce da máxima histórica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/12/2024 - 6:42 Para compartilhar:

Por André Marinho

São Paulo, 09/12/2024 – O sinal positivo predomina entre as principais bolsas da Europa nesta manhã, após a China prometer uma política econômica voltada a impulsionar o consumo no ano que vem. O principal índice de Frankfurt, porém, opera sob pressão, em correção após ter renovado recorde intraday histórico logo na abertura.

Por volta das 06h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,21%, a 521,55 pontos.

O sentimento de risco global teve significativa melhora nas últimas horas, após o principal órgão político da China se comprometer a adotar uma política fiscal “mais proativa” e uma postura monetária “moderadamente frouxa”.

A notícia impulsionou os preços de commodities, o que apoiou ações do setor. Em Londres, Rio Tinto (+3,03%), Antofagasta (2,98%), Glencore (+2,98%) e Anglo American (+2,64%) lideravam os ganhos do índice FTSE 100, que avançava 0,31% no horário citado acima.

Papéis do segmento do consumo de luxo também exibem forte vigor, com esperança por maior demanda no país asiático. Em Paris, Louis Vuitton subia 1,90% e

Hermès ganhava 0,84%. A petroleira TotalEnergies tinha valorização de 0,68%. Assim, o índice CAC 40 ascendia 0,46%.

O mercado aguarda ainda a escolha de um novo primeiro-ministro francês pelo presidente Emmanuel Macron, após o colapso do governo de Michel Barnier na semana passada. Sinais de que a oposição pode estar mais disposta a cooperar na aprovação do orçamento do ano que vem ajudam a melhorar clima. O juro do OAT, como é conhecido o título público da França, de 10 anos recuava a 2,876% e diminuía o spread com o equivalente da Alemanha a 76 pontos-base.

Também no radar nos próximos dias, o Banco Central Europeu (BCE) divulga decisão de política monetária na quinta-feira. A expectativa é de que a instituição volte a cortar juros em 25 pontos-base, mas o foco ficará nas sinalizações para o ano que vem, diante do enfraquecimento da economia.

Há pouco, o índice DAX, em Frankfurt, caía 0,09%, depois de alcançar máxima histórica aos 20.461,85 pontos. Milão também tinha baixa de 0,10%, mas Lisboa subia 0,33%. No câmbio, o euro subia a US$ 1,0571 e a libra avançava a US$ 1,2776.

