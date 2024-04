Bolsas da Europa iniciam semana com ganhos modestos e cautela, antes de decisão do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/04/2024 - 6:26 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/04/2024 – As bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta segunda-feira, em uma semana que trará decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE) e novos dados da inflação dos EUA.

Por volta das 6h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve avanço de 0,17%, a 507,39 pontos.

Demonstrando cautela neste início de semana, investidores na Europa aguardam decisão de política monetária do BCE, na quinta-feira (11). Como a expectativa é que os principais juros da zona do euro fiquem inalterados pela quinta vez seguida, as atenções vão se voltar para eventuais indicações de quando o BCE poderá começar a reduzir suas taxas básicas. Por enquanto, tudo sugere que o primeiro corte de juros virá em junho.

Antes disso, na quarta-feira (10), serão divulgados nos EUA atualização de números da inflação ao consumidor (CPI) e a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). No fim da semana passada, cresceram temores de que o Fed poderá adiar seu próprio corte de juros inicial para o segundo semestre do ano, após novos sinais de vigor no mercado de trabalho dos EUA.

De volta ao continente europeu, a produção industrial da Alemanha surpreendeu mais cedo com um avanço mensal de 2,1% em fevereiro, bem maior do que o previsto. Para a Capital Economics, porém, a indústria alemã deve enfrentar dificuldades ao longo de 2024 em meio à fraca demanda e menor competitividade.

Às 6h20 (de Brasília), a Bolsa de Londres tinha alta marginal de 0,02%, a de Paris subia 0,48% e a de Frankfurt avançava 0,53%. Já as de Milão e Lisboa exibiam ganhos de 0,52% e 0,47%, respectivamente, enquanto a de Madri caía 0,08%.

