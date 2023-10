Bolsas da Europa ganham força temporária após ZEW, mas Oriente Médio inspira volatilidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2023 - 7:12 Para compartilhar:

As bolsas europeias ganharam força após a divulgação de um dado positivo da Alemanha, a maior economia da região, mas logo voltaram a ficar voláteis na manhã desta terça-feira, 17, em meio à cautela inspirada pela crise no Oriente Médio.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta marginal de 0,04%, a 450,41 pontos.

O índice alemão ZEW expectativas econômicas subiu bem mais do que o esperado em outubro, a -1,1 ponto, ajudando a impulsionar temporariamente as ações europeias, assim como o euro no mercado de câmbio.

O dado positivo da Alemanha veio num momento de incertezas sobre o conflito entre israelenses e o grupo militante palestino Hamas. Nesta quarta (18), o presidente dos EUA, Joe Biden, visitará Israel e Jordânia, numa tentativa de evitar uma escalada do conflito na região.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,35%, enquanto a de Paris caía 0,04% e a de Frankfurt recuava 0,16%. Já a de Milão cedia 0,08%, a de Madri avançava 0,09% e a de Lisboa tinha ganho de 0,55%.

Investidores na Europa também acompanham balanços corporativos locais e dos EUA. O da empresa sueca de equipamentos de telecomunicações Ericsson desagradou, e sua ação tombava mais de 8% em Estocolmo. Ao longo da manhã, estão previstos resultados dos gigantes bancários americanos Bank of America (BofA) e Goldman Sachs. *Com informações da Dow Jones Newswires.

