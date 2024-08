Bolsas da Europa firmam tom positivo após PMIs animadores de zona do euro e Reino Unido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2024 - 6:58 Para compartilhar:

Por Sergio Caldas

São Paulo, 22/08/2024 – As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, após dados de atividade (PMIs) animadores da zona do euro e do Reino Unido e com investidores à espera da ata de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), um dia após o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) sinalizar que pretende cortar juros no próximo mês, em documento equivalente.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,53%, a 516,68 pontos.

Depois de abrirem majoritariamente em alta, os mercados acionários da Europa firmaram o tom positivo na esteira de PMIs preliminares da zona do euro e do Reino Unido, que superaram as expectativas em agosto. Os PMIs alemães, por sua vez, decepcionaram, mas tiveram impacto limitado nos negócios. Ainda nesta manhã, serão divulgados PMIs dos EUA.

Investidores também aguardam a ata da reunião do BCE em julho, quando a autoridade monetária da zona do euro preferiu deixar suas principais taxas de juros inalteradas em meio a dúvidas sobre a eventual convergência da inflação para sua meta oficial de 2%, após anunciar um corte de juros inicial no encontro anterior, em junho.

Em sua própria ata, ontem, o Fed indicou que se prepara para reduzir seus juros pela primeira vez em quatro anos e meio, na reunião de setembro. Também há muita expectativa antes do discurso que o presidente do BC americano, Jerome Powell, fará amanhã (23), no simpósio anual de Jackson Hole.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,19%, a de Paris avançava 0,32% e a de Frankfurt ganhava 0,29%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,03%, 0,65% e 0,02%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com