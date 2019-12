Bolsas da Europa fecham último pregão de 2019 em queda

As bolsas da Europa terminaram o último pregão de 2019 em queda, em meio à liquidez reduzida e realização de lucros, após uma forte performance dos mercados no acumulado do ano. O índice Stoxx 600 registrou alta anual de 23,10%, no melhor desempenho na última década, após ter renovado recordes nos últimos dias.

Nesta terça-feira, 31, o Stoxx 600 terminou a sessão reduzida devido ao feriado de Ano Novo em queda de 0,13%, a 415,61 pontos. As bolsas de Frankfurt e Milão permaneceram fechadas.

Investidores realizaram lucros após um ano de ganhos expressivos nos mercados acionários, especialmente devido a uma melhora na perspectiva das relações entre Estados Unidos e China. As duas maiores economias do mundo podem assinar um acordo inicial já em janeiro.

O CAC 40, de Paris, cedeu 0,07%, para 5.978,06 pontos, mas registrou a melhor performance anual entre os índices europeus que operaram nesta terça, com avanço de 26,37% em 2019. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,59%, a 7.542,44 pontos, mas registrou ganho de 12,10% no ano.

Em Madri, o Ibex 35 terminou o dia em queda de 0,66%, a 9.549,20 pontos, e se valorizou 11,82% no ano. O PSI 20, de Lisboa, caiu 0,43%, para 5.214,14 pontos, e registrou o ganho anual mais fraco entre os quatro índices, de 10,2%.