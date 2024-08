Bolsas da Europa fecham sem sintonia após cautela manter Londres e Paris pressionadas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2024 - 13:14 Para compartilhar:

As bolsas europeias fecharam sem sincronia nesta quinta-feira, 8, com ganho em Frankfurt e perdas em Londres e Paris, após uma sessão marcada pela volatilidade e com os índices referencias expondo dificuldade em manter a recuperação da véspera. Após uma abertura pressionada, os mercados na Europa chegaram a ganhar fôlego, acompanhando apetite por risco em Wall Street após dados dos Estados Unidos melhores que o esperado, mas o movimento não se prolongou.

Em Londres, o índice FTSE 100 caiu 0,27%, aos 8.144,97 pontos. O CAC 40, de Paris, perdeu 0,26%, encerrando em 7.247,45 pontos. Na direção oposta, o índice DAX, referência em Frankfurt, encerrou em alta de 0,29%, a 17.666,45 pontos. As cotações são preliminares.

“O ponto principal é que os mercados podem sentir os efeitos do choque de segunda-feira por várias semanas. No entanto, os fundamentos não se alinham com um grande mercado de baixa neste momento”, disse a Ned Davis Research, provedora independente de análises de investimentos. “Não me surpreenderia se víssemos outra queda nos mercados”, afirmou Thorne Perkin, presidente do escritório multifamiliar Papamarkou Wellner Perkin.

Em Frankfurt, as ações da Siemens AG encerraram o pregão em alta de 2,15%, após o conglomerado industrial registrar lucro líquido e receita maiores no trimestre até 30 de junho e citar que o boom da inteligência artificial e a transição energética estão impulsionando a demanda. A receita da empresa foi de 18,9 bilhões de euros, ante 18,1 bilhões em igual período de 2023. O lucro líquido ficou em 2,1 bilhões de euros, um crescimento de 48% ante o mesmo período do ano passado.

Em Londres, a seguradora Beazley disparou 10,8% e respondeu pela maior alta porcentual do FTSE 100 após elevar a previsão de desempenho em 2024. O lucro antes dos impostos de US$ 729 milhões da Beazley no trimestre até 30 de junho superou as expectativas.

Em Milão, o FTSE MIB caiu 0,28%, encerrando em 31.741,91 pontos. O PSI 20, de Lisboa, teve variação de -0,08% e fechou a 6.569,77 pontos. O Ibex 35, referencial de Madri, cedeu 0,45%, aos 10.550,90 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires