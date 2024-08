Bolsas da Europa fecham sem sintonia à espera da Nvidia e commodities pesam em Londres

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2024 - 13:37 Para compartilhar:

As bolsas da Europa fecharam com desempenhos divergentes nesta quarta-feira, 28, em meio à expectativa nas mesas de operações globais pelo balanço da Nvidia. O mercado de Londres terminou perto da estabilidade, penalizado por mineradoras e empresas ligadas a commodities, diante da queda dos metais e petróleo. Frankfurt e Paris amealharam um leve ganho.

O índice FTSE 100, referência na Bolsa de Londres, caiu 0,02%, a 8.343,85 pontos. O CAC 40 avançou 0,16%, encerrando em 7.577,67 pontos, na mínima do dia. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou com variação positiva de 0,57%, a 18.789,00 pontos. As cotações são preliminares.

Os resultados da fabricante de chips Nvidia serão divulgados nesta quarta após o fechamento dos negócios à vista em Wall Street e o desempenho se tornou um importante termômetro sobre os produtos ligados à inteligência artificial.

Nesse ambiente, os papéis de tecnologia ficaram em destaque na Europa. Em Amsterdã, a empresa de chips ASML fechou em alta de 0,46%. A Infineon Technologies cedeu 0,72% e a STMicroelectronics recuou 1,44%.

Em Londres, as ações das mineradoras e empresas ligadas a commodities ficaram entre as principais perdas, diante da queda do petróleo e dos metais. A Antofagasta caiu 5,97% e a Anglo American, 1,93%. A Glencore recuou 1,45% e a Fresnillo, 1,44%. A Rio Tinto e a Shell computaram perdas de cerca de 1%.

Além dos números da Nvidia, operadores aguardam também dados de inflação nos próximos dias que ajudarão a balizar as apostas para a política do Banco Central Europeu (BCE). Em foco, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha será divulgado na quinta e o da zona do euro, na sexta-feira.

Nas demais praças da Europa, o Ibex 35, de Madri, terminou com variação de 0,05%, aos 11.332,00 pontos. O FTSE MIB, de Milão, terminou com ganho de 0,30%, aos 33.880,05 pontos. O PSI 20, de Lisboa, caiu 0,41%, aos 6.718,24 pontos, também na mínima da sessão. As cotações são preliminares.