Bolsas da Europa fecham sem sinal único, observando balanços e indicadores da zona do euro

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, 28, em mais um dia atento aos balanços de empresas do continente e dos Estados Unidos. A sessão contou ainda com a divulgação de uma série de dados sobre a economia da zona do euro, e houve a interpretação de como tais leituras podem impactar as futuras decisões do Banco Central Europeu (BCE).

Em Londres, a ação do NatWest recuou 3,75%, após o banco britânico relatar uma queda de 11 bilhões de libras nos depósitos do primeiro trimestre ante os três meses anteriores e manter projeções para o ano, apesar de ter lucrado mais do que o esperado entre janeiro e março. O resultado chegou a pressionar o setor por conta dos temores envolvendo a recente crise bancária, mas o FTSE 100 terminou o dia na máxima, subindo 0,50%, a 7.870,57 pontos.







No primeiro trimestre, o PIB zona do euro teve aumento de apenas 0,1%, como se previa, enquanto o da Alemanha, maior economia do bloco, ficou estagnado, frustrando expectativas de leve avanço. Itália e Espanha, por outro lado, tiveram desempenho econômico melhor do que o esperado no período.

Na próxima terça-feira, serão divulgados os índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) finais de indústria para abril, bem como os dados de oferta de moeda e empréstimos para março. “Esperamos que o declínio acentuado nos volumes de empréstimos continue, à medida que o impacto do aperto do Banco Central Europeu (BCE) continua a se filtrar, embora a queda nos fluxos seja um pouco obscurecida quando se olha para as ações”, avalia a Oxford Economics.

O Deutsche Bank concordou nesta sexta-feira em comprar o banco de investimento Numis, listado em Londres, por 410 milhões de libras (US$ 512,5 milhões), como parte de um plano para expandir a presença do banco alemão no segmento de clientes corporativos do Reino Unido. As ações do banco alemão subiram 1,52%, ajudando a impulsionar o DAX em Frankfurt, que subiu 0,77%, aos 15.922,38 pontos. Já as ações do Numis dispararam 67,16%.

Em Paris, o CAC 40 também subiu, avançando 0,10%, aos 7.491,50 pontos. Por outro lado, o FTSE MIB recuou 0,30% em Milão, aos 27.077,44. O Ibex35 caiu 0,87% em Madri, aos 9.233,10 pontos. Já o PSI 20 recuou 0,51%, aos 6.212,33 pontos, em Lisboa. Neste cenário, o Stoxx 600 subiu 0,51%, aos 466,39 pontos.

