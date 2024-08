Bolsas da Europa fecham sem ímpeto, após piora em Wall Street se sobrepor a PMIs na região

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2024 - 13:34 Para compartilhar:

As bolsas europeias fecharam com desempenhos divergentes nesta quinta-feira, 22, com Londres perto da estabilidade, leve alta em Frankfurt e queda em Paris. A perda de força em Wall Street respingou nos mercados europeus mesmo com dados de atividade (PMIs) animadores na região. Os investidores absorveram ainda sinais de que dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) concordaram que setembro seria um bom momento para reavaliar o nível de aperto da política monetária, mas mostraram ainda um certa cautela, segundo ata do último encontro da instituição. Entre as ações individuais, as do Deutsche Bank e do BBVA ficaram no radar no pregão.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,06%, aos 8.288,00 pontos. O CAC 40, de Paris, perdeu 0,01%, encerrando em 7.524,11 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou com valorização de 0,24%, a 18.493,39 pontos. As cotações são preliminares.

Na ata do encontro do BCE de 17 e 18 de julho, os dirigentes reiteraram que ainda estavam determinados a manter a restrição monetária até que a inflação retorne para a meta de 2% de modo sustentado na zona do euro.

Mais cedo, os mercados europeus exibiam rumo mais firme na esteira de PMIs preliminares da zona do euro e do Reino Unido, que superaram as expectativas em agosto. Os PMIs alemães, por sua vez, decepcionaram, mas tiveram impacto limitado nos negócios.

Em Frankfurt, as ações do Deutsche Bank subiram 3,93% após o banco fechar um acordo com a maioria das pessoas envolvidas em disputas judiciais relacionadas à aquisição do Postbank. A instituição financeira indicou ainda que, como resultado dos acordos, retiraria provisões feitas para potenciais pagamento dos processos, o que deve impactar positivamente seus resultados.

Em Madri, o BBVA fechou em leve queda de 0,06%. A subsidiária da instituição na Argentina anunciou uma reestruturação de seus negócios no país sul-americano.

Em Copenhague, as ações da Bavarian Nordic saltaram 10,3% diante das perspectivas de crescimento das vendas de sua vacina contra o vírus mpox. A companhia recebeu encomenda de 440.000 doses de vacinas para a mpox e varíola de um país europeu não identificado.

Nos demais mercados europeus, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,37%, aos 11.156,30 pontos. O FTSE MIB, de Milão, terminou estável, aos 33.310,93 pontos. O PSI 20, de Lisboa, caiu 0,43%, aos 6.645,03 pontos, na mínima do dia. As cotações são preliminares.