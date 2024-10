Bolsas da Europa fecham sem direção única e têm semana negativa, com juros e balanços no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 13:46 Para compartilhar:

As bolsas da Europa fecharam a sessão sem direção única e a semana em baixa, com investidores dividindo atenções entre a temporada de balanços e discussões macro.

O FTSE 100, de Londres, recuou 0,25%, aos 8.248,84 pontos (-1,31% na semana). O CAC 40, de Paris, caiu 0,08%, encerrando em 7.497,54 pontos (-1,52% na semana). O DAX, referência em Frankfurt, teve leve alta de 0,11%, a 19.463,59 pontos (-1,07% na semana). As cotações são preliminares.

A alta recente dos juros dos Treasuries reduziu o apetite por risco e impactou as bolsas europeias, assim como as incertezas em relação ao ciclo de afrouxamento monetário do Banco Central Europeu (BCE). Hoje, a presidente do BC, Christine Lagarde, disse que as taxas permanecerão restritivas pelo tempo necessário para atingir meta de 2%.

O presidente do BC da Lituânia, Gediminas Simkus, disse não ver justificativa para corte de juros mais agressivo; Boris Vujcic, do BC da Croácia, afirmou ainda não ter chegado a conclusão sobre o resultado da reunião de dezembro da autarquia; Martins Kazaks, do BC da Letônia, disse que não há necessidade de as taxas de juros caírem abaixo do nível neutro; E Bostjan Vasle, membro do Conselho do BCE, declarou que não se deve apressar a redução das taxas.

No noticiário corporativo, Mercedes recuou 0,98% após lucro operacional baixar. Remy Cointreau subiu 1,01% mesmo após piorar guidance para 2024. E Lloyds Bank recuou 7,30% enquanto investidores analisam impacto do caso Close Brothers (-24,51%) na empresa, exposta ao setor através da Black Horse.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, recuou 0,23%, para os 11.812,50 pontos (-0,65% na semana). O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 0,22%, a 34.776,10 pontos (-1,22% na semana). Já o PSI 20, de Lisboa, subiu 0,34%, aos 6.513,28 pontos (-2,41% na semana). As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires