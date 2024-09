Bolsas da Europa fecham sem direção única com Paris e Londres nas mínimas do dia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2024 - 13:40 Para compartilhar:

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 5, após uma sessão de volatilidade com ajustes de expectativas sobre a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em relação ao corte de juros. Paris foi destaque de baixa, em meio às repercussões sobre a escolha pelo presidente da França, Emmanuel Macron, de Michel Barnier ao cargo de primeiro-ministro, com a delicada missão de buscar consensos em uma assembleia dividida.

O índice FTSE 100, de Londres, caiu 0,34%, a 8.241,71 pontos. O CAC 40 cedeu 0,92%, encerrando em 7.431,96 pontos. Os índices dos dois mercados fecharam nas mínimas do dia. O índice DAX, de Frankfurt, com variação de 0,08%, aos 18.576,50 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas europeias voltaram a perder fôlego com a aproximação do fechamento do pregão, sem conseguirem sustentar a melhora vista no meio da manhã, após nova rodada de dados abaixo do esperado sobre o mercado de trabalho dos EUA renovar expectativa por uma postura menos rígida do Fed.

Mais cedo, indicadores trouxeram sinais divergentes sobre a atividade europeia. As vendas no varejo tiveram aumento marginal de 0,1% em julho ante junho e, na visão do ING, sugerem demanda doméstica ainda comprimida. No entanto, as encomendas à indústria da Alemanha tiveram inesperada alta no mesmo período.

Em Londres, as mineradoras conseguiram se recuperar, com a retomada da alta do cobre. A Anglo American subiu 0,21% e a Rio Tinto, 0,82%. A petrolífera BP subiu 0,19% e a BP teve variação positiva de 0,08%.

As ações do Deutsche Bank subiram 2,30% em Frankfurt, após o banco fechar um novo acordo sobre a disputa legal envolvendo a aquisição do Postbank.

O Deutsche Bank chegou a um acordo com a “Effecten-Spiegel AG”, que receberá um pagamento adicional de 36,50 euros por ação, bem como um reembolso não especificado de custos, conforme anunciado pelo banco.

Nas demais bolsas da região, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,53%, aos 11.273,50 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 0,01%, aos 33.684,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 registrou alta de 0,02%, aos 6.741,10 pontos. As cotações são preliminares.

