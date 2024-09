Bolsas da Europa fecham sem direção única com Londres estável; BP sobe com desinvestimento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 13:15 Para compartilhar:

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 16, em meio às expectativas para decisões de juros nos Estados Unidos e no Reino Unido. Em Londres, o FTSE 100 fechou com alta de 0,06%, aos 8.278,44 pontos. O CAC 40, de Paris, caiu 0,21%, encerrando em 7.449,44 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve perda de 0,38%, a 18.628,74 pontos.

Em Madri, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,35%, aos 11.581,40 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou estável, a 33.569,98 pontos. O PSI 20, de Lisboa, subiu 0,70%, a 6.790,66 pontos. As cotações são preliminares.

Em relação à decisão nos EUA do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), a curva futura precificava cerca de 61% de chance de o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) optar por uma redução de meio ponto porcentual na taxa básica na quarta-feira, 18, conforme a ferramenta FedWatch, após uma guinada abrupta das expectativas.

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) deve, por sua vez, manter os juros básicos em 5% na quinta-feira, segundo o Goldman Sachs.

O mercado financeiro ainda assimilava as falas do dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Peter Kazimir, que sinalizou que a autarquia deve esperar até dezembro para voltar a reduzir os juros.

O economista-chefe do BCE, Philip Lane, disse que é esperada que a inflação geral flutue nos próximos meses. Na visão do vice-presidente da autarquia, Luis de Guindos, a inflação de serviços em nível elevado continua como a principal preocupação.

Entre os destaques, a BP ganhou 0,78% em Londres após informar que planeja vender sua divisão de energia eólica onshore nos EUA para simplificar seus negócios. A empresa não deu detalhes financeiros.

A Assicurazioni Generali fechou em alta de 3,22% em Milão, depois que o Jefferies elevou de “manter” para “compra” a recomendação da seguradora. Em Paris, Rexel saltou 8,88%, após a distribuidora de equipamentos elétricos rejeitar oferta de compra pela QXO.

O UniCredit subiu 0,53% e Commerzbank perdeu 0,16%, ainda de olho nas discussões sobre uma potencial fusão. O CEO da instituição italiana, Andrea Orcel, disse ao jornal Handelsblatt que uma combinação poderia adicionar valor aos dois grupos financeiros.

*Com informações da Dow Jones Newswires