Bolsas da Europa fecham perto da estabilidade, em pregão abreviado por feriado

As bolsas europeias confirmaram a expectativa e tiveram um dia de calma hoje, sem movimentos intensos num pregão abreviado por causa do feriado do Natal, que deixa os mercados fechados nesta quarta-feira. Na Alemanha e na Itália, as praças já não funcionaram hoje.

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,11%, em 7.632,24 pontos. A fraqueza recente da libra por causa de novos temores sobre o processo do Brexit no Reino Unido tem ajudado as ações de exportadoras britânicas, embora hoje a moeda tenha oscilado bem próximo da estabilidade em relação ao dólar.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 terminou o dia estável, em 23.898,42 pontos.

O índice Ibex 35, na Bolsa de Madri, subiu apenas 0,02%, a 9.661,80 pontos, e ainda assim terminou na máxima do dia, recuperando-se após uma abertura com queda um pouco maior (na casa de -0,40%). Em Lisboa, o índice PSI 20 teve baixa de 0,17%, a 5.231,29 pontos.