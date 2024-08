Bolsas da Europa fecham no geral em alta, mas Londres destoa com queda após 5 pregões de ganhos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2024 - 13:30 Para compartilhar:

As bolsas europeias fecharam, majoritariamente, em alta nesta sexta-feira, 16, acumulando ganhos na semana, com os investidores consolidando a percepção de que é exagerado o temor de uma recessão nos Estados Unidos, um receio que contribuiu para a forte liquidação global das ações no início do mês. Ao mesmo tempo, a desaceleração da inflação americana ainda nutre expectativas de que os juros básicos no país começarão a ser reduzidos a partir de setembro.

Em Londres, o FTSE 100 destoou com queda, interrompendo uma sequência de cinco altas consecutivas depois que as vendas do varejo se recuperaram menos do que o esperado no Reino Unido. O índice cedeu 0,43%, aos 8.311,41 pontos.

Por lá, as ações de BP (-0,50%) e Fresnillo (-2,03%) ajudaram a puxa o índice para baixo, diante da desvalorização de commodities.

O CAC 40, de Paris, ganhou 0,35%, encerrando em 7.449,70 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, encerrou com ganho de 0,80%, a 18.328,85 pontos. As cotações são preliminares. Os índices de Paris e Frankfurt prolongaram os ganhos para a quarta sessão seguida.

Na semana, o FTSE 100 acumulou alta de 1,76%; o CAC 40 subiu 2,48% e o DAX, 3,42%.

Em Frankfurt, as ações da Bayer deram um salto de 8,67% depois de uma sentença favorável para a empresa relacionada ao herbicida Roundup nos Estados Unidos.

A Bayer pode conseguir encerrar o litígio sobre o herbicida, pois agora tem outra chance de levar seu caso à Suprema Corte, escreveram analistas do Barclays em nota. “Embora ainda haja um longo caminho a percorrer, a reação do preço das ações da Bayer faz sentido”, pontuaram.

A ação da empresa de biotecnologia dinamarquesa Bavarian Nordic, que tem a única vacina para Mpox aprovada nos EUA e na Europa, subiu 17,83% em Copenhague.

Nesta sexta, a agência de saúde da União Europeia (UE) alertou que novos casos de uma perigosa variante da doença são esperados na região, um dia após um diagnóstico confirmado na Suécia, o primeiro fora da África.

Em Milão, os investidores voltaram às compras com força após o feriado nacional na Itália na quinta-feira. O índice referencial FTSE MIB, de Milão, avançou 2,20%, encerrando em 33.040,81 pontos. Nos demais mercados da região, o PSI 20, de Lisboa, teve alta de 0,44% e fechou a 6.655,90 pontos. O Ibex 35, referencial de Madri, ganhou 0,57%, encerrando em 10.947,40 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires