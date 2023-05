Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, observando perspectivas para aperto de BCs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2023 - 13:45 Compartilhe

As bolsas da Europa fecharam na maioria em baixa nesta terça-feira, 9, em uma sessão atenta às perspectivas de prosseguimento no aperto da política monetária pelos principais bancos centrais. Há grande expectativa pela publicação de quarta-feira do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos em abril, e qual será seu possível impacto para os próximos passos do Federal Reserve (Fed). Entre as quedas, algumas petroleiras foram destaques, pressionadas pelo recuo nas cotações do barril.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,42%, aos 464,98 pontos. Entre as principais bolsas, em Frankfurt o DAX contrariou a tendência, e teve leve alta de 0,02%, a 15.955,48 pontos.

Para o analista Craig Erlam da Oanda, “finalmente chegamos ao ponto em que o Fed pode estar no final de seu ciclo de aperto e podemos começar a esperar quando ele pode começar a flexibilizar a política para compensar qualquer choque na economia”. Mas, para que qualquer um desses ocorra, “precisamos ver evidências nos dados de que o Fed está a caminho de 2% da meta de inflação a partir de amanhã [quarta]“.

Já os integrantes do conselho do Banco Central Europeu (BCE) Botjan Vasle e Boris Vujcic afirmaram nesta terça que a autoridade deverá ter que seguir aumentando juros.

“Com base no que sabemos, acredito que novos aumentos nas taxas de juros serão necessários, e os ajustes específicos dependerão dos dados que teremos”, diz Vasle.

Vujcic também concorda que aumentos adicionais nas taxas de juros provavelmente serão necessários. Na quinta-feira, o Banco da Inglaterra (BoE) anuncia decisão de política monetária, e a expectativa é que aumente seus juros igualmente em 25 pontos, como fez o Fed e o BCE, também na última semana. Em retorno do feriado após a coroação real, o FTSE 100 caiu 0,18% em Londres, aos 7.764,09 pontos.

Em Milão, a ação do Banca Monte dei Paschi di Siena caiu 2,17%, apagando ganhos de mais cedo, de até cerca de 4%, que vieram após o banco italiano divulgar forte balanço trimestral. Na cidade, o FTSE MIB caiu 0,16%, aos 27.383,53 pontos. Já na Suíça, o UBS revelou nesta terça que o CEO do Credit Suisse, Ulrich Körner, se juntará ao conselho executivo do banco assim que a aquisição emergencial do Credit for concluída, o que está previsto para as próximas semanas. Em Zurique, as ações de ambos os bancos se tiveram leves queda após o anúncio.

Em Paris, a petroleira Total caiu 1,26%, ajudando na queda de 0,59%, a 7.397,17 do CAC 40. Em Lisboa, a Galp caiu 1,72%, pressionando a baixa de 0,16%, a 6.133,24 pontos do PSI 20. Em Madri, o Ibex 35 recuou 0,48%, a 9.167,10 pontos.

