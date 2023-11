Bolsas da Europa fecham mistas, em meio à temporada de balanços e semana de ganhos robustos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/11/2023 - 13:57 Para compartilhar:

As bolsas da Europa fecharam sem direção única na sessão desta sexta-feira, 3, em meio à temporada de balanços corporativos. O apoio vindo da perspectiva de fim das altas de juros nos Estados Unidos após dados fracos divulgados no país parece ter cedido espaço para correção técnica e realização de lucros, depois de uma semana de ganhos robustos nos mercados acionários europeus.

O relatório sobre o mercado de trabalho dos EUA, conhecido como payroll, mostrou criação de emprego abaixo das expectativas e revisou para baixo os dados de setembro e agosto. Somados à leitura também aquém do esperado do índice de gerentes de compras (PMI) sobre a atividade do setor de serviços aferido pelo ISM, os dados apoiaram expectativas por um Federal Reserve (Fed) mais propenso a não elevar mais suas taxas de juros.

Essa perspectiva tende a favorecer ativos de risco globalmente, inclusive as ações europeias – especialmente após tanto o Banco Central Europeu (BCE) como o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) terem optado por deixar seus juros básicos inalterados recentemente.

O fôlego, porém, não se sustentou. Para o analista Michael Hewson, da CMC Markets, a reação relativamente abafada ao payroll não é tão surpreendente, dada a valorização que os índices acionários tiveram ao longo da semana. “E, com a chegada do fim de semana, parecemos ver alguma realização de lucros”, apontou Hewson. Os investidores também digeriram a divulgação do PMI do Reino Unido mais forte que o esperado.

Em destaque, a queda das ações da BP (-2,03%) e da Shell (-4,37%) em Londres, em meio à desvalorização do petróleo, ajudou a pressionar o índice FTSE 100, que fechou com queda de 0,39%, aos 7.417,73 pontos. Na comparação com sexta-feira passada, 27, o índice teve alta de 1,73%.

Em Frankfurt, o DAX subiu 0,30%, aos 15.189,76 pontos, e avançou 3,42% na semana. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,12%, aos 7.052,29 pontos, mas subiu 3,78% na semana. Em Madri, o Ibex 35 teve ganhos de 0,71%, aos 28.682,18 pontos hoje, e de 5,11% no acumulado da semana. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,33% hoje, aos 9.291,10 pontos, e 4,14% na semana. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,09%, aos 6.404,00 pontos hoje, e 3,07% na semana. As cotações são preliminares.

