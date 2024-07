Bolsas da Europa fecham mistas com setor de chips e Antofagasta em queda; Londres sobe

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 13:01 Para compartilhar:

As principais bolsas europeias fecharam em rumos distintos nesta quarta-feira, 17, com Paris e Frankfurt mantendo o tom negativo da semana, em meio a uma forte queda de ações de semicondutores e cautela antes da reunião do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira, 18. Londres destoou com ganhos após o governo trabalhista apresentar vários projetos com a intenção de “tirar os freios do Reino Unido”. Entre as ações individuais, a Antofagasta foi um dos destaques negativos em Londres após corte de previsão de produção de cobre.

Em Paris, o índice CAC 40 cedeu 0,12%, aos 7.570,81 pontos. Em Frankfurt, o DAX registrou queda de 0,40% aos 18.443,62 pontos. As cotações são preliminares.

O mau humor no setor de tecnologia veio após relatos de que o governo dos EUA está considerando aplicar as restrições comerciais mais severas se empresas de chips como a ASML Holding e a Tokyo Electron continuarem dando à China acesso à tecnologia avançada de semicondutores.

Em Amsterdã, a ASML perdeu 10,9%, arrastando outros fabricantes de semicondutores, caso da ASM International (-7,95%) e da BE Semiconductor (-6,65%).

Em Londres, o FTSE subiu 0,28%, aos 8.187,46 pontos. Em evento, o rei Charles III abriu formalmente o novo parlamento lendo os planos de seu novo primeiro-ministro, Keir Starmer, cuja vitória eleitoral esmagadora encerrou uma era de 14 anos de governo conservador. As promessas incluem a de nacionalizar as ferrovias britânicas e enfrentar a crise imobiliária.

A Antofagasta não conseguiu se beneficiar do clima positivo e caiu 5,64% em Londres.

Os investidores se preparam para a reunião do BCE, após dados confirmarem que a inflação ao consumidor (CPI) na zona do euro desacelerou. No Reino Unido, o CPI anual ficou em 2% em junho, mesmo nível de maio, ante previsão de desaceleração.

Em Madri, o Ibex-35 perdeu 0,21%, fechando em 11.114,10 pontos. O PSI 20, de Lisboa, recuou 0,15%, a 6,765,92 pontos. Em Milão, o FTSE Mib teve variação positiva de 0,03%, aos 34.379,64 pontos. As cotações são preliminares.