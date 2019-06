Bolsas da Europa fecham mistas, com PMIs locais e tensões geopolíticas no radar

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 21. Os pregões europeus foram influenciados por indicadores locais, que superaram expectativas do mercado mas elevaram a cautela com a contração da indústria, e pelas tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Irã.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da zona do euro e da Alemanha, divulgados hoje, mostraram melhora na atividade econômica puxada pelo setor de serviços, embora tenha apontado novamente contração da indústria. “A forma de interpretar estes indicadores provavelmente é: o crescimento permanece fraco no momento, mas a zona do euro não está se aproximando de uma recessão”, avalia o economista-sênior da ING Economics, Bert Colijn.

Por outro lado, o economista-chefe para Europa da Capital Economics, Andrew Kenningham, destaca que “os dados indicam que a economia da Alemanha continua em apuros”, adicionando que as expectativas para os PMIs da Itália e Espanha, que serão divulgados no começo de julho, são de “más notícias”.

Em meio ao cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 recuou 0,62%, a 384,28 pontos, mas registrou avanço de 1,52% na comparação semanal. A queda foi parcialmente contida pelos ganhos acentuados do petróleo na última semana, impulsionando o índice específico Stoxx 600 de Petróleo e Gás para alta de 0,58%.

Os atritos entre EUA e Irã contribuem para os ganhos do petróleo e para o cenário de incertezas globais, impactando no sentimento dos investidores. As tensões entre os países escalam desde o abate de um drone americano por forças iranianas na madrugada de quinta-feira. O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta sexta novas sanções econômicas ao país persa e declarou que estava pronto para uma ação militar, mas recuou no último minuto.

Na Alemanha, a Bolsa de Frankfurt chegou a renovar máximas na esteira dos PMIs acima do esperado, mas fechou o pregão em baixa de 0,13%, a 12.339,92 pontos, com ganho de 2,01% na comparação semanal. Em Londres, os ganhos das petrolíferas BP (+1,26%) e Royal Dutch Shell (0,45%) ajudaram, mas não contiveram a queda do índice FTSE 100 de 0,23%, a 7.407,50 pontos, avançando 0,84% na comparação semanal.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 recuou 0,13%, a 5.528,33, com alta de 2,99% desde a semana passada. O petróleo em alta também contribuiu para limitar perdas no pregão francês, com avanço de 0,41% do grupo Engie, do setor energético, além da Total, com o papel em alta de 0,87%.

Por outro lado, o pregão desta sexta-feira foi positivo na Itália, onde o índice FTSE MIB avançou 0,13%, a 21.388,63 pontos, registrando ganho semanal de 3,77%. Outras bolsas europeias que fecharam a sessão no azul foram Lisboa, com crescimento do índice PSI 20 de 0,58% a 5.126,26 pontos, e Madri, onde o índice Ibex 35 avançou 0,20% a 9.227,20 pontos. Na comparação semanal, Madri ganhou 1,05% e Lisboa caiu 0,08%.