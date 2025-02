Bolsas da Europa fecham mistas com ações de defesa em destaque após eleição na Alemanha

As bolsas europeias fecharam em território misto nesta segunda-feira, 24, à medida que investidores digeriam a vitória da aliança conservadora nas eleições parlamentares da Alemanha, realizadas no domingo. O DAX, referencial do mercado alemão, avançou com ajuda do conglomerado de defesa Rheinmetall.

Já a aceleração da taxa de inflação anual ao consumidor da zona do euro limitou os ganhos no mercado acionário europeu.

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou estável, a 8.658,98 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,60%, a 22.421,36 pontos. O CAC 40, de Paris, caiu 0,78%, em 8.090,99 pontos. Em Madri, o Ibex 35 ganhou 0,36%, a 12.999,00 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 1,62%, a 6.819,07 pontos. Em Milão, o FTSE MIB marcou alta de 0,13%, a 38.472,56 pontos. As cotações são preliminares.

Com a vitória da coalizão conservadora formada pela União Democrata Cristã (CDU) e pela União Social Cristã (CSU) na Alemanha, Friedrich Merz (CDU) é considerado o provável próximo chanceler, sucedendo Olaf Scholz, cujo partido terminou em terceiro. A Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema direita, ficou em segundo.

Em destaque, as ações do setor de defesa na Europa registraram alta generalizada, impulsionadas pela incerteza geopolítica da região e pela postura de Merz, que defende a expansão dos gastos com defesa no bloco europeu.

Ele também preconiza mais “independência” para os europeus em relação aos EUA. As empresas do setor, como Rheinmetall (+6,1%); Renk (+2,4%) e Hensoldt (+4,7%), em Frankfurt.

A BAE Systems ganhou +3,9% em Londres. A Thales (+2,2%), em Paris, e Leonardo (+1,8%), em Milão, também apresentaram ganhos.

Em Amsterdã, as ações da Just Eat Takeaway.com dispararam 54% após o anúncio de que a holandesa Prosus fechou um acordo para a aquisição da companhia de entrega de alimentos por 4,1 bilhões de euros.

Outras empresas do setor também foram beneficiadas, como a britânica Deliveroo (+4,7%). Já a alemã Delivery Hero apagou alta e caiu 1,02%.