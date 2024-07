Bolsas da Europa fecham mistas após BCE; Frankfurt cai com Siemens e tecnologia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2024 - 13:18 Para compartilhar:

As principais bolsas europeias fecharam em rumos distintos nesta quinta-feira, 18, perdendo fôlego no fim da sessão à medida em que os mercados de Wall Street recuavam, com o Nasdaq carregando uma queda ao redor de 1%. O índice DAX, de Frankfurt, acabou virando e encerrou o dia em baixa. Alguns índices tocaram máximas intradiária logo após a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, expressar confiança em atingir a meta de inflação de 2% na zona do euro. As taxas de juros foram mantidas inalteradas na zona do euro, como era esperado.

Em Frankfurt, o DAX registrou queda de 0,45% aos 18.354,76 pontos, estendendo as perdas para a quarta sessão seguida. As ações da Siemens e Siemens Energy registraram as maiores perdas porcentuais, com quedas de 4,09% e 2,08%, respectivamente. As empresas de tecnologia também estiveram em destaque entre as principais baixas. SAP perdeu 1,43% e a Infineon caiu 1,32%. Em Wall Street, o Nasdaq voltava a ter queda acentuada após derreter na véspera diante de apreensão sobre restrições comerciais nos Estados Unidos.

Em Paris, o índice CAC 40 subiu 0,21%, aos 7.586,55 pontos, desacelerando da máxima intradiária de 7.653,22 pontos. Em Londres, o FTSE-100 subiu 0,21% e encerrou o dia em 8.204,89 pontos. Na máxima, o índice foi a 8.267,78 pontos. As cotações são preliminares.

O BCE manteve a taxa depósito em m 3,75%, a de refinanciamento em 4,25% e a de empréstimos em 4,50%.

Em Amsterdã, a ASML perdeu 1,57%, após tombo de 10,9% na quarta-feira. A ASM International (-2,92%) e da BE Semiconductor (-4,53%), ambas prolongando a queda da sessão anterior.

A Antofagasta também voltou a ser pressionada, ainda sobe efeito do anúncio de corte da produção de cobre. Os papéis caíram 4,93% pesando no FTSE, de Londres.

Em Madri, o Ibex-35 subiu 0,38%, fechando em 11.147,50 pontos. O PSI 20, de Lisboa, subiu 0,34%, a 6,789,09 pontos. Em Milão, o FTSE Mib avançou 0,43%, aos 34.529,13 pontos. As cotações são preliminares.