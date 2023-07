Bolsas da Europa fecham mistas, após balanços e à espera de decisões do Fed e BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 13:16 Compartilhe

Os mercados acionários europeus fecharam majoritariamente em queda nesta quarta-feira, 26, cautelosos antes da decisões de Federal Reserve (Fed), que será divulgada nesta tarde, e do Banco Central Europeu (BCE), agendada para quinta-feira, 27. Investidores monitoraram também vários balanços corporativos do segundo trimestre.

Em Londres, o FTSE 100, caiu 0,19% a 7.676,89 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, fechou em queda de 0,54%, a 16.131,46 pontos. O CAC 40, em Paris, cedeu 1,39%, a 7315,07 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou próximo da estabilidade, em alta de 0,02%, a 28.980,45 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,84%, a 9.597,70 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 1,16%, a 6.273,94 pontos. As cotações são preliminares.

Em destaque, o setor bancário europeu acumulava leve alta no subíndice de bancos no pan-europeu Stoxx 600, que subia 0,64%. Em destaque, as ações do espanhol Santander subiram 3,19% na bolsa de Madri após o balanço divulgado hoje cedo apresentar lucro e receita acima do esperado. As ações do UniCredit tinham alta de 0,13%, também em reação a resultados. Na Alemanha, o gigante Deutsche Bank também divulgou balanço no início da manhã e somava ganhos de 0,65%.

No lado das perdas, o gigante inglês Lloyds teve perdas de 1,66% na bolsa de Londres depois de frustrar investidores com lucro antes de impostos bem menor que o esperado. Também em Londres, o banco NatWest recuava 3,74% depois de anunciar a renúncia de sua CEO, Alison Rose, depois dela ter assumido publicamente que errou ao fechar conta bancária de uma importante figura pública do Reino Unido.

Na atenção dos investidores, os papéis da empresa de energia Iberdrola acumularam leve ganho de 0,35% na bolsa de Madri, depois de anunciar acordo para vender parte de um campo eólico na Alemanha. Acentuando perdas no FTSE 100, as ações da mineradora Rio Tinto caíam 3,02% depois de divulgar balanço, e influenciadas pelo maior ceticismo dos investidores por medidas de incentivo chinesas. “Esse otimismo com os incentivos chineses pode ser predominantemente uma narrativa ocidental”, afirma o TD Securities em relatório.

Além disso, nesta quarta também foi divulgado um anúncio público de que grandes montadoras, incluindo as europeias Mercedes-Benz, BMW e Stellantis, vão investir ao menos US$ 1 bilhão para instalação de carregadores de veículos elétricos nos EUA. As ações da BMW caíram 1,07% na bolsa de Frankfurt, as da Mercedes-Benz recuavam 2,06% e os papéis do Stellantis subiam 3,06%. Hoje mais cedo a Stellantis publicou resultados trimestrais acima do esperado.

