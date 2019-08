Bolsas da Europa fecham majoritariamente em alta, com montadoras fortalecidas

Os mercados acionários europeus encerraram o pregão desta terça-feira, 27, majoritariamente em alta, com papéis de montadoras fortalecidos após a China divulgar que considera relaxar ou cancelar restrições para a compra de automóveis. A amenização da crise política na Itália, com a possibilidade de se formar um novo governo, ajudou a reduzir as incertezas no continente. Diante do cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,46%, aos 372,70 pontos.

Hoje, o Conselho de Estado da China propôs a ministérios e comissões do governo central, bem como aos governos de todas as províncias, regiões autônomas e municipalidades, a ideia de explorar “medidas específicas para gradualmente relaxar ou cancelar restrições” a compras de automóveis, como forma de “estimular o potencial do consumo”.

A notícia fortaleceu montadoras europeias, como a Renault e a Peugeot, que subiram 1,63% e 2,69%, respectivamente, na Bolsa de Paris. Por lá, o índice CAC 40 avançou 0,67%, para 5.387,09 pontos.

Em Milão, a Fiat e a Ferrari seguiram a tendência e se fortaleceram 1,33% e 2,98%. O índice FTSE-MIB, da Bolsa de Milão, fechou com ganho de 1,52%, em 20.991,30 pontos. As ações locais foram impulsionadas, também, pela amenização da crise política na Itália. Ao que tudo indica, o Movimento Cinco Estrelas (M5S) e o Partido Democrático (PD) estão próximos de um consenso para a formação de novo governo no país – o próprio Giuseppe Conte, que renunciou ao cargo de premiê, é cotado para ser reconduzido.

A divulgação dos dados oficias do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha mostrou contração de 0,1% no segundo trimestre do ano ante os três meses anteriores, como já havia sido estimado preliminarmente. Para analistas do ING, contudo, o indicador mostra que “nem tudo foi ruim”. “Apenas o setor de construção decepcionou, o que foi mais o resultado de um primeiro trimestre extraordinariamente forte”, avaliam.

O anúncio do PIB alemão chegou a pressionar as bolsas europeias no início do pregão, o que foi revertido posteriormente. Em Frankfurt, o índice DAX fechou em alta de 0,62%, aos 11.730,02 pontos, com ganhos de 0,51% da Daimler.

Não seguiu a tendência de alta dos mercados acionários europeus a Bolsa de Londres, onde o índice FTSE 100 recuou 0,08%, para 7.089,58 pontos, na volta de um feriado bancário com mercados fechados na segunda-feira. Em meio ao persistente impasse envolvendo a saída do Reino Unido da União Europeia, os bancos locais apresentaram recuos, com o Barclays caindo 0,98%.

Também apresentou queda o índice PSI 20, da Bolsa de Lisboa, que encerrou o dia em queda de 0,03%, aos 4.806,69 pontos. Já o índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, seguiu a tendência majoritária da Europa e avançou 0,57%, aos 8.728,90 pontos.

