Bolsas da Europa fecham em queda pressionadas por dinâmica global de aversão a riscos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2024 - 13:45 Para compartilhar:

As bolsas da Europa recuaram nesta quarta-feira, 23, com piora do desempenho no fim do dia sob efeito do recuo das ações de empresas petrolíferas e acompanhando dinâmica de aversão a riscos global por conta da alta dos juros dos títulos do governo dos Estados Unidos. Operadores seguiram analisando falas de membros do Banco Central Europeu (BCE) e a divulgação de balanços corporativos.

O FTSE 100, de Londres, caiu 0,58%, aos 8.258,64 pontos. O CAC 40, de Paris, recuou 0,50%, encerrando em 7.497,48 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve perdas de 0,23%, a 19.377,62 pontos. As cotações são preliminares.

O cenário macro global seguiu limitando a performance das bolsas europeias nesta quarta, sobretudo o avanço dos juros dos Treasuries americanos. Mas também na Europa há dúvidas sobre como ocorrerá o ciclo de afrouxamento monetário.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que as preocupações com a inflação ainda não se dissiparam; Christodoulos Patsalides, do BC do Chipre, afirmou, à Bloomberg, que é preciso manter cautela em relação aos riscos de repique nos preços; E o presidente do BC da Áustria, Robert Holzmann, afirmou que os dados atuais não justificam um corte de 50 pontos-base em dezembro. Por outro lado, a autarquia teria iniciado discussões sobre a possibilidade de reduzir as taxas de juros para abaixo do nível neutro, segundo a Reuters.

Entre as ações, destaque para Deutsche Bank, que recuou 0,85%,com imbróglio sobre compra do Postbank no foco, o que ofuscou o balanço trimestral acima das expectativas, mas. Já L’Oreal cedeu 2,49% com números abaixo do consenso. E Heineken subiu 2,62%, diante de resultado que mostrou estabilização depois de período de oscilação, dizem analistas da RBC.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,27%, para os 11.865,20 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em queda de 0,10%, a 34.697,23 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,52%, aos 6.520,58 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires