Bolsas da Europa fecham em queda pressionadas por ações ligadas a commodities; ASML derrete

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em queda nesta terça-feira, 15, após abertura fraca em Nova York, diante do forte recuo de ações de empresas petrolíferas e mineradoras e enquanto agentes voltam suas atenções para a temporada de balanços do terceiro trimestre. O DAX acabou perdendo terreno e encerrou em queda diante dos ajustes de fim do pregão.

O FTSE 100, de Londres, recuou 0,52%, aos 8.249,28 pontos. O CAC 40, de Paris, recuou 1,05%, encerrando em 7.521,97 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, apagou a alta e cedeu 0,11%, a 19.486,19 pontos, em meio aos ajustes do fim do pregão. As cotações são preliminares.

As bolsas da Europa cederam à pressão de empresas vinculadas a commodities. Total cedeu 4,88% e BP recuou 3,89%, acompanhando a queda de cerca de 5% do petróleo. Entre as mineradoras, a Anglo American caiu 3,45% e Glencore teve perdas de 4,04%, uma vez que o cenário de estímulos na China segue incerto.

A temporada de balanços também ganhou importância. A holandesa ASML recuou 15,64%. O tombo impactou todo o setor de semicondutores, inclusive a Nvidia, que cedia 5,17% às 13h13 (de Brasília) em NY. O segmento de telecomunicações avançou na esteira de resultado positivo da Ericsson. A sueca teve alta de 10,78%, enquanto a Deutsche Telekom avançou 1,97%.

No front macroeconômico, o índice ZEW avançou mais que o esperado em outubro, enquanto a produção industrial da zona do euro cresceu mais do que o previsto em agosto e o desemprego no Reino Unido diminuiu mais.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, subiu 0,67%, para os 11.930,20 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em queda de 0,29%, a 34.578,45 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,29%, aos 6.697,52 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires