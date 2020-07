Bolsas da Europa fecham em queda com tensões EUA-China e avanço do coronavírus

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta quarta-feira, 22, em realização de lucros após os ganhos de ontem. A escalada das tensões entre Estados Unidos e China e o noticiário negativo sobre o coronavírus também impuseram pressão de vendas nas mesas de operações do continente. Como resultado, o índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou em baixa de 0,87%, a 373,44 pontos.

O anúncio dos EUA do fechamento do consulado chinês em Houston, no Texas, espalhou cautela generalizada pelos mercados globais. O senador republicano Marco Rubio, da Flórida, afirmou, sem apresentar provas, que o local funcionava como um centro de espionagens. Já o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, destacou que a decisão protege o povo americano.

“As notícias na frente geopolítica certamente pesarão nos fluxos de risco, pois aumentam as preocupações de que o clima político possa prejudicar a recuperação global da pandemia, especialmente se a retórica se tornar mais estridente”, analisa a BK Asset Management.

A deterioração das relações entre as duas maiores economias do planeta acontece enquanto a covid-19 segue em marcha ascendente pelo mundo.

O número de casos globais da doença ultrapassou a marca de 15 milhões hoje, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkings, que contabiliza mais de 600 mil mortes pelo vírus. Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a epidemia deve piorar antes de melhorar.

Com tantos fatores de risco, o índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, fechou com recuo de 1,00%, a 6.207,10 pontos. Por lá, os negócios continuam pressionados ainda pela indefinição sobre o futuro do Reino Unido após a oficialização da saída do país da União Europeia, no fim deste ano. A imprensa britânica informou que vários ministros já estão trabalhando com o cenário de que o Brexit ocorrerá sem acordo comercial.

Em Paris, o CAC 40 teve queda de 1,32%, a 5.037,12 pontos. Em meio ao recuo das cotações de petróleo, a ação da Total foi uma das que lideraram as perdas no mercado francês, em baixa de 3,14%.

Já na Bolsa de Frankfurt, o DAX se desvalorizou 0,51%, a 13.104,25 pontos, enquanto, em Milão, o FTSE MIB caiu 0,60%, a 20.598,78 pontos.

Nas praças ibéricas, o PSI 20, de Lisboa, diminuiu 0,79%, a 4.509,75 pontos.

Em Madri, o Ibex 35 cedeu 1,39%, a 7.390,10 pontos. O papel da companhia elétrica espanhola Iberdrola caiu 1,42%, após a empresa reportar queda na receita no primeiro semestre do ano, embora tenha ampliado lucro.

Veja também