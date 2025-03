Bolsas da Europa fecham em queda com aéreas pressionadas por impacto de incêndio em Londres

As bolsas europeias fecharam em queda nesta sexta-feira, 21, pressionadas por ações do setor de aéreo, após o fechamento do Aeroporto de Heathrow, em Londres, devido a uma queda de energia em razão de um incêndio em uma subestação elétrica que abastece o terminal. Nem mesmo a aprovação preliminar do pacote de expansão fiscal da Alemanha foi suficiente para dar suporte ao mercado europeu.

Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,63%, fechando em 8.646,79 pontos. O DAX, de Frankfurt, caiu 0,47%, para 22.891,38 pontos, enquanto o CAC 40, em Paris, perdeu 0,63%, encerrando o dia em 8.042,95 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,32%, para 13.349,40 pontos, enquanto o PSI 20, em Lisboa, recuou 0,92%, a 6.797,50 pontos. Já o FTSE MIB, de Milão, teve queda de 0,39%, fechando em 39.035,71 pontos. Os dados ainda são preliminares.

Na semana, o FTSE 100 reteve alta de 0,2%; o DAX caiu 0,42% e o CAC 40 subiu 0,18%. O PSI 20 teve alta acumulada de 0,39% e o FTSE MIB, de 0,98%. Em Madri, o Ibex ganhou 2,6% na semana.

O fechamento do aeroporto de Heathrow, o maior da Europa, afetou diversas operações no setor aéreo e pesou em ativos hospedagem. A ação do International Airlines Group (IAG), controlador da British Airways, caiu 2,3% em Londres, enquanto a Whitbread, dona de redes hoteleiras, teve queda de 2,21%. A Air France-KLM, por sua vez, recuou 2,87% em Paris.

As ações da Adidas subiram 0,36%, apagando queda inicial, enquanto as da Puma perderam 0,76%, após a concorrente Nike afirmar em balanço divulgado na quinta-feira que espera aceleração da queda nas vendas em meio aos esforços de guinada da companhia.

A Fuchs caiu 6,7% em Frankfurt após a fabricante alemã de lubrificantes apresentar resultado e projeções abaixo do esperado.

No cenário macroeconômico, a Câmara Alta do Parlamento da Alemanha aprovou a reforma que amplia o endividamento público.

As tensões geopolíticas seguem no radar dos investidores, com Rússia e Ucrânia trocando acusações sobre um ataque na cidade de Sudzha, no Oblast de Kursk.

Já o índice de confiança do consumidor na zona do euro caiu, refletindo maior cautela no bloco econômico.