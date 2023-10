Bolsas da Europa fecham em queda, após balanços negativos e à espera de Powell, do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 13:16 Para compartilhar:

As bolsas da Europa fecharam a sessão desta quinta-feira, 19, em baixa, depois de balanços negativos das gigantes europeias Nestlé e Renault pesarem nos mercados. Nesta quinta também, os investidores seguiram cautelosos, à espera das falas do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, após o fechamento do mercado.

Na bolsa de Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 1,17%, aos 7.499,53 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,33%, aos 15.045,23 pontos; em Paris, o CAC 40 recuou 0,64%, aos 6.921,37 pontos; em Milão o FTSE MIB teve perdas de 1,38%, aos 27.746,82 pontos; em Madri, o Ibex 35 registrou baixa de 0,66%, aos 9.152,20 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,58%, aos 6.111,28 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta quinta, o balanço da gigante suíça de alimentos Nestlé decepcionou ao registrar avanço menor do que o esperado na receita acumulada dos três primeiros trimestres. Com isso, os papéis da empresa recuaram 3,45% em Zurique. Enquanto isso, as ações da Renault caíram 6,94% depois do balanço da montadora francesa não agradar investidores com a receita registrada.

O conflito no Oriente Médio parece ter ficado em segundo plano nesta quinta-feira, afirma Michael Hewson, analista do CMC Markets. Segundo ele, os investidores seguem atentos às falas de Jerome Powell, que provavelmente acompanhará os seis companheiros do BC norte-americano que já falaram nos últimos dias reforçando o discurso de “mais alto por mais tempo”, e que uma nova alta de juros pode se fazer necessária. “Powell provavelmente será o principal nome a reiterar a ideia dentro do falatório do Fed”, disse.

Também em foco, nesta quinta a Comissão Europeia multou uma série de empresas farmacêuticas em 13,4 milhões de euros no total, acusando-as de ter participado de um cartel relativo a um ingrediente farmacêutico utilizado na produção de Buscopan, chamado SNBB. Apesar de não envolvidos no cartel, os papéis da gigante farmacêutica alemã Bayer caíram 1,11%, os da dinamarquesa Nordisk recuaram 4,01% na bolsa de Estocolmo, e os da AstraZeneca perderam 1,02% em Londres.

No fim do pregão, a Bolsa de Londres emitiu comunicado de que investiga um problema sistêmico que afetou negociações nesta quinta. Porém, os índices FTSE100, FTSE250 e IOB continuaram disponíveis para negociação.

Após o encerramento dos negócios nesta quinta, ainda era aguardado balanço da empresa de mídia francesa Vivendi, que nesta quinta caiu 2,37% em Paris.

