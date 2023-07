Bolsas da Europa fecham em leve baixa, com liquidez reduzida e cautela por aperto de BCs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 13:17 Compartilhe

As bolsas da Europa fecharam em leve baixa nesta terça-feira, 4, em sessão de liquidez reduzida devido ao feriado nos Estados Unidos de independência e cautela com o quadro da economia global. O aperto monetário dos bancos centrais segue chamando a atenção, e, nesta semana, alguns indicativos para os próximos passos devem ser divulgados.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em leve alta, de 0,07%, a 461,29 pontos.

O dia não foi sem juros, já que o banco central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) optou por não subir as taxas novamente. O analista da Oanda Craig Erlam aponta que a autoridade surpreendeu da última vez ao aumentar os juros em mais 25 pontos-base, mas desta vez os formuladores de políticas optaram por uma pausa agressiva. “Como muitos outros grandes bancos centrais, chegou a um ponto em que todas as decisões podem mudar para qualquer lado, dependendo dos desenvolvimentos recentes”, avalia. Amanhã (05), o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) divulga ata de sua última reunião de política monetária e, na sexta-feira (07), será publicado o relatório de emprego da maior economia do mundo, conhecido como “payroll”.

“Os bancos centrais estão ansiosos para não apertar demais devido à imensa pressão que o aperto passado já exerceu sobre as famílias e empresas, mas depois de se atrasarem para iniciar o processo, eles desesperadamente não querem fazer uma pausa tão cedo e correm o risco de infligir taxas mais altas por mais tempo, o que poderia ser muito mais prejudicial novamente”, afirma Erlam.

A cautela no mercado europeu refletia também preocupações com sanções da China sobre metais importantes para a produção de semicondutores, avalia a analista da Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter.

Entre as empresas, o Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, disse nesta terça-feira que recebeu duas propostas para fortalecer sua base de capital, um dia depois de o grupo varejista francês alertar para o risco de entrar em situação de inadimplência. Em Paris, a ação saltou 16,22%, mas teve as negociações congeladas. Na cidade, o CAC 40 caiu 0,23%, a 7.369,93 pontos.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,10%, a 7.519,72 pontos. O DAX recuou 0,26%, a 16.039,17 pontos, em Frankfurt. Em Milão, o FTSE MIB caiu 0,21%, a 28.386,88 pontos. Em Madri, o Ibex 35 teve queda de 0,63%, a 9.584,50 pontos. Já o PSI 20 recuou 0,36%, a 5.966,65 pontos, em Lisboa.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias