Bolsas da Europa fecham em alta, influenciadas por acordo EUA-China e Brexit

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 16, ainda embaladas pelas notícias positivas da semana passada, principalmente o acordo comercial preliminar entre Estados Unidos e China, e a importante vitória do Partido Conservador nas eleições do Reino Unido, abrindo caminho para o Brexit. Os mercados também seguiram na esteira de dados chineses de produção industrial e vendas no varejo que superaram as expectativas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,48%, aos 418,12 pontos. O índice chegou a atingir 416,70 pontos, um nível inédito, que havia registrado seu pico em 15 de abril de 2015 (414,06 pontos).

Na última sexta-feira, EUA e China anunciaram que chegaram a um acordo comercial de “fase 1”. O governo chinês concordou em comprar bilhões de dólares em produtos agrícolas americanos e a Casa Branca desistiu de impor novas tarifas a bens chineses no fim de semana, como estava programado, além de reduzir pela metade a alíquota de parte das importações. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse que a “primeira fase” do acordo será assinada no início de janeiro e a segunda fase poderá ser concluída em etapas.

“O acordo comercial preliminar EUA-China aumentou o sentimento de risco em todo o mundo, com o aumento das tarifas programado para 15 de dezembro sendo adiado. Além disso, não existem muitos catalisadores aparentes para o mercado de ações em nenhuma outra direção, além da sazonalidade”, avalia a LPL Financial em relatório enviado à clientes na manhã de hoje.

Em relação ao Brexit, a esmagadora vitória do partido do primeiro-ministro Boris Johnson traz esperanças de que finalmente exista acordo para o “divórcio” dos britânicos com o bloco europeu. “A rainha da Inglaterra abrirá formalmente o Parlamento nesta quinta-feira, quando devem definir o programa legislativo com o projeto de lei do Brexit de volta à Casa dos Comuns, para uma votação importante”, lembra o Western Union. “Com a grande maioria, o projeto deve passar pelo Parlamento a tempo de cumprir a promessa de Boris Johnson de o Reino Unido deixar a UE em 31 de janeiro”, avalia a instituição.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 2,25%, em 7.519,05 pontos. Destaque para ações do Barclays, que se valorizaram 5,47%. Os papéis do Anglo American subiram 2,27%.

Os demais mercados europeus também reagiram positivamente a uma série de indicadores positivos do país asiático revelados de manhã, como a produção industrial e as vendas no varejo, ambos com avanço acima do esperado.

Na Alemanha, houve ainda a divulgação do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto, que engloba os setores industrial e de serviços. O indicador ficou estável em dezembro ante novembro.

Durante o pregão dos mercados acionários na Europa, o Bundesbank, banco central da Alemanha, divulgou que a economia alemã dever crescer 0,1% no quarto trimestre deste ano ante os três meses anteriores, mantendo, assim, a variação informada no terceiro trimestre.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,94%, a 13.407,66 pontos. Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 fechou em alta de 1,23%, a 5.991,66 pontos.

Em Milão, o índice FTSE-MIB fechou em alta de 0,84%, a 23.524,76 pontos.

Em Madri, o índice Ibex 35 fechou em alta de 1,22%, em 9.680,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 fechou em alta de 0,34%, a 5.221,09 pontos.