Bolsas da Europa fecham em alta focando em indicadores, no geral, positivos

As bolsas da Europa fecharam com ganhos nesta sexta-feira, 23. Investidores avaliaram dados da região, em geral positivos, em meio também à temporada de balanços corporativos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,09%, em 461,51 pontos, com avanço de 1,49% na comparação semanal.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu de 59,5 em junho a 60,6 em julho, na máxima em 252 meses, segundo a IHS Markit. O dado preliminar superou a expectativa de 59,9 dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

No Reino Unido, as vendas no varejo cresceram 0,5% em junho ante maio, contrariando a previsão de queda de 0,6% dos analistas. Já o PMI composto do país recuou a 57,7 em julho, perda de fôlego que a Capital Economics disse não ser uma surpresa, após ganhos fortes anteriores, mas a consultoria também comentou em relatório que há sinais de que carências de produtos e de mão de obra começam a conter a atividade. Para o ING, o dado sinaliza certa estagnação no país, com a alta nos casos da covid-19. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou com ganho de 0,85%, em 7.027,58 pontos. Na semana, avançou 0,28%

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,00%, a 15.669,29 pontos, com ganho de 0,83% na semana. Entre as ações mais negociadas, Deutsche Telekom subiu 1,21% e E.ON, 0,93%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 registrou avanço de 1,35%, a 6.568,82 pontos. Na comparação semanal, subiu 1,68%.

Em Milão, o índice FTSE MIB registrou ganho de 1,29%, a 25.124,91 pontos, com alta de 1,34% na semana. Hoje, Telecom Italia caiu 0,77%, mas entre os bancos Intesa Sanpaolo subiu 1,53% e UniCredit, 1,78%.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 subiu 1,11% a 8.717,20 pontos, avançando 2,48% na semana. Em Lisboa, o índice PSI 20 teve alta de 1,21%, a 5.075,81 pontos, com ganho de 0,91% na semana.

Veja também