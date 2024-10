Bolsas da Europa fecham em alta e DAX renova recorde após alívio do BCE e balanços

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2024 - 13:36 Para compartilhar:

As bolsas da Europa fecharam com ganhos nesta quinta-feira, 17, após o Banco Central Europeu (BCE) cortar o juro básico da zona do euro em 0,25 ponto porcentual e enquanto investidores analisam resultados corporativos.

O FTSE 100, de Londres, subiu 0,67%, aos 8.385,13 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 1,22%, encerrando em 7.583,73 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve ganhos de 0,77%, aos 19.583,39 pontos, renovando máxima de fechamento. As cotações são preliminares.

Investidores foram às compras de ações europeias nesta quinta após o BCE cortar juros e sua presidente, Christine Lagarde, destacar que os riscos para o crescimento da zona do euro continuam a tender para o lado negativo. Mais cedo, foi divulgado o CPI da região para setembro com desaceleração..

Operadores também se atentaram à divulgação de balanços corporativos. Sartorius subiu 16,8%, após a fornecedora de equipamentos laboratoriais e de remédios entregar resultado dentro das expectativas do mercado e confirmar projeção anual. E Pernod Ricard teve alta de 1,82%, após referendar projeções para o ano fiscal de 2025. Analistas do Barclays, no entanto, acreditam que as metas são inalcançáveis devido a cenário enfraquecido em grandes mercados, como o chinês. A Nestlé reverteu perdas e subiu 2,53%, mesmo após cortar projeções de vendas.

Na outra ponta, Nokia cedeu 3,03% após vendas decepcionarem e guidance ser revisado para baixo.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, recuou 0,77%, para os 11.904,50 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em alta de 1,09%, a 35.038,73 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,51%, aos 6.715,78 pontos. As cotações são preliminares.

*Com informações da Dow Jones Newswires