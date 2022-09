Bolsas da Europa fecham em alta, com recuperação e apoiadas por bom humor em NY

Estadão Conteúdo 02/09/2022 - 13:13 Compartilhe

Os mercados acionários da Europa registraram ganho, nesta sexta-feira, 2. Houve recuperação após perdas recentes e, além disso, o quadro em Nova York ajudou. A possibilidade de um Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) menos agressivo no aperto monetário esteve em foco, mas há também expectativa pela reunião do Banco Central Europeu (BCE), na próxima semana.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 2,04%, em 415,97 pontos. Na comparação semanal, ele recuou 2,37%.

O dia já abriu com tom positivo, após perdas recentes. Esteve em segundo plano o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro, que subiu 37,9% em julho, na comparação anual, reforçando a expectativa de tom hawkish pelo BCE. Alguns analistas acreditam que, diante da inflação, o BCE deve elevar os juros em 75 pontos-base agora.

Nos EUA, o relatório mensal de empregos (payroll) trouxe números mistos. Nos mercados, cresceu a percepção de que o aperto monetário do Fed poderia ser menos agressivo diante disso, embora não exista consenso. Essa avaliação apoiou as bolsas dos dois lados do Atlântico.

O dia foi também de queda nos preços do gás natural na Europa. A Comissão Europeia sugeriu a adoção de um teto nos preços do gás da Rússia, enquanto o Standard Chartered destacava que o cumprimento da meta para repor estoques da União Europeia ajudava a acalmar o quadro na questão energética do continente, embora ainda existam riscos. A expectativa é que o gasoduto Nord Stream 1 volte a operar no sábado, levando gás russo aos europeus, após manutenção.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 1,86%, em 7.281,19 pontos. Na comparação semanal, ele recuou 1,97%.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 3,33%, a 13.050,27 pontos. Na semana, teve ganho de 0,61%.

Na Bolsa de Paris, o CAC 40 subiu 2,21%, para 6.167,51 pontos. Na comparação semanal, houve queda de 1,70%.

Em Milão, o índice FTSE MIB registrou ganho de 2,91%, a 21.921,26 pontos, com alta de 0,12% na semana.

Na Bolsa de Madri, o índice Ibex 35 subiu 1,64%, a 7.933,80 pontos. Na semana, a bolsa espanhola recuou 1,61%.

Em Lisboa, o PSI fechou em alta de 0,72%, a 6.004,58 pontos. Na comparação semanal, registrou queda de 3,21%.